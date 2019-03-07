رياضة | زميل محمد صلاح على رادار برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي برشلونة الإسبانى يدرس بجدية التعاقد مع ألبرتو مورينو، ظهير أيسر نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن برشلونة وضع عدة أسماء للتعاقد معها لتدعيم مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، ويأتى الإسبانى ألبيرتو مورينو، ظهير أيسر ليفربول، على رأس المرشحين للإنضمام للفريق الكتالوني.

وأشارت ا لصحيفة الإنجليزية أن نادي برشلونة يسعي للتعاقد مع "مورينو" لتعويض انتقال لوكاس دينييه لصفوف ايفرتون الانجليزي، حيث يعتمد الفريق على جوردي ألبا فقط في هذا المركز.

الجدير بالذكر أن عقد "مورينو" مع ليفربول ينتهي في الموسم المقبل.