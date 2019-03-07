أخبار الدوري الإيطالي يوم 7-3-2019 ايكاردي يشترط قبل العودة للانتر...

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جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإيطالي يوم 7-3-2019، شهدت العديد من الأخبار الهامة، فى مقدمتها عدم رغبة الأرجنتينى ماورو ايكاردي فى العودة لفريقه انتر ميلان الإيطالي، إلا بعد أن يتم اعادة شارة القيادة التى تم سحبها منه.

ايكاردي يشترط على انتر ميلان للعودة للتدريبات



كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان يرفض العودة إلى ناديه إلا في حالة استعادة شارة القيادة التى سحبت منه وتم منحها للحارس سمير هاندانوفيتش.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" إلى أن إيكاردي الذي خرج من حسابات المدرب لوتشيانو سباليتي يرفض العودة إلى الفريق مجددًا إلا إذا استعاد شارة القيادة، ويدرس حاليًا إجراء جراحة في ركبته للابتعاد عن الإنتر لنهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إيكاردي سيطير إلى برشلونة للخضوع إلى فحوصات طبية على ركبته، وفي حالة التأكد من الحاجة لتدخل جراحي سيقوم بإجراء العملية للابتعاد عن الفريق، بعدما تغيب عن الإنتر منذ 13 فبراير الماضي، على خلفية ازمة عدم تجديد عقده وسحب الشارة.

ودخل إيكاردي في أزمة مع بيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر بسبب شروطه المبالغ فيه للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.



ايكاردي ورئيس انتر ميلان

كونتي يقترب من قيادة يوفنتوس الموسم المقبل



كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن أنتونيو كونتى المدير الفنى السابق لتشيلسى الإنجليزى على وشك العوةدة لقيادة يوفنتوس فى الموسم المقبل خلفا لماسيمو اليجري.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن فابيو باراتيشتى وبافيل نيدفيد اللذان يمتلكان القرار فى النادى الإيطالى يرغبان فى أن يتولى كونتى تدريب الفريق فى الموسم المقبل، خلفا لاليجرى، والذى بات رحيله عن اليوفى الصيف المقبل أمرا متوقعا، وخاصة فى حال عدم الحصورل على لقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة أن أندريا بيرلو نجم يوفنتوس السابق سيعاون كونتى فى حال توليه المسئولية.

وكان كونتى قد تولى تدريب يوفنتوس ما بين عامى 2011 و2014، قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا فى يورو 2016، ومن بعدها قاد تشيلسى للفوز بلق الدورى الإنجليزى موسم 2016-2017.



أنطونيو كونتي

ديبالا يعانى من الإصابة قبل لقاء أودينيزى



كشف تقارير صحفية، أن الأرجنتينى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالى يعانى من إصابة فى القدم، منذ لقاء أتلتيكو مدريد الإسبانى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا منذ أسبوعين.

ذكر موقع "سكاى سبورت" الإيطالى أن إصابة ديبالا قد أثرت عليه بشكل واضح فى الفترة الأخيرة، ولذا لعب لفترة قصيرة من الوقت خلال لقاء نابولى الأخير فى الدورى الإيطالى، والذى انتهى بفوز اليوفى 2-1.

وأضاف الموقع أن ديبالا ربما يغيب عن لقاء أودينيزى بعد غد الجمعة فى الكالتشيو، من أجل أن يكون جاهزا لقيادة البيانكونيرى يوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد فى مباراة الإياب، بعد ان خسر الفريق الإيطالى مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب "واندا متروبوليتانو".