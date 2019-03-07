المخضرم فان بيرسي يصل إلى سقف الـ 200 هدف في الدوريات الأوروبية

اسماء السيد - رفع المهاجم الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي رصيده إلى 200 هدف في كافة الدوريات الأوروبية بعدما خاض 479 مباراة خلال مشواره الاحترافي.

وكان فان بيرسي قد أنطلقت مسيرته الكروية بالدوري الهولندي ثم انتقل إلى الدوري الإنكليزي ومنه إلى الدوري التركي قبل ان يعود مجدداً إلى الملاعب الهولندية .

وجاء بلوغ فان بيرسي (35 عاماً) لهذا السقف التهديفي بعدما بصم على ثلاثية (هاتريك) لصالح نادي فاينورد روتردام امام نادي إيمن في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الهولندي يوم الأحد الماضي.

وسجل فان بيرسي 144 هدفاً في الدوري الإنكليزي منها 96 هدفاً لصالح أرسنال و 48 هدفاً لصالح مانشستر يونايتد ، بينما سجل 25 هدفاً في الدوري التركي مع نادي فنربخشة ، فيما أحرز 31 هدفاً في الدوري الهولندي لصالح نادي فاينورد روتردام ، وجاءت على مرحلتين ، على اعتبار انه ارتدى قميصه في بداية مسيرته الكروية قبل ان يغادر النادي ويعود إليه مجدداً بعد نهاية تجاربه الأوروبية.

ويمتلك المهاجم الهولندي المخضرم العديد من الجوائز و الإنجازات التي حققها في مشواره الكروي بفضل أهدافه العديدة ، حيث توج بجائزة "الحذاء الذهبي" في الدوري الإنكليزي لعامين على التوالي مع ناديين مختلفين ، بعدما حقق الأولى مع أرسنال برصيد 30 هدف في عام 2012 ، بينما حصد الثانية مع مانشستر يونايتد برصيد 26 هدفاً في عام 2013 ، كما انه يعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 50 هدفاً.

يشار بأن فان بيرسي سجل اسرع هدفين في الدوري الإنكليزي ، حيث أحرز هدفاً لصالح أرسنال بعد مرور 28 ثانية ، فيما سجل هدفاً لصالح مانشستر يونايتد بعد 32 ثانية .