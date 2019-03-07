شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة مالاوى وديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب تدريبه الرئيسى استعدادا لمواجهة مالاوى وديا غدا فى إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى شهر نوفمبر المقبل بمصر.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، كلاً من أحمد حمدى لاعب فريق الجونة وثنائى سموحة أحمد مصطفى وكريم يحيى من معسكر المقام حاليا بسبب الاصابة .

ويستعد المنتخب المصرى الاولمبى للقاء نظيره المالاوى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد الفريق الأولمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقى غريب قد اختار 26 لاعبًا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات هذه الأندية أفريقيًا وفضل تجربة الثلاثى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى المختارين فى قائمة المنتخب الأول أمام مالاوى، واللاعبون هم: عمر رضوان وشهاب الدين محمد ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود جابر وأحمد يوسف وشريف رضا ويوسف الجوهرى وأمام عاشور ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان وكريم العراقى ومهاب ياسر ومحمد دسوقى وأحمد ابو الفتوح وعمر سعد وأكرم توفيق وغنام جمعة وعمار حمدى وإسلام عطية وناصر منسى.