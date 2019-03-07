شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة .. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم الخميس فريق الإسماعيلى استعداداته لملاقاة مازيمبى الكونغولى حيث يدرس البلجيكى سيدومير المدير الفنى للدراويش فكرة الدفع بالبدلاء أمام مازيمبى الكونغولى والمقرر لها غداً الجمعة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات برابطة الابطال الافريقية لاسيما أن تلك المباراة أصبحت تحصيل حاصل بعد خسارة الدراويش أمام شباب قسنطينة وتوديعه منافسات البطولة إكلينيكاً بعد توقف رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الرابع بعد خوض 4 مباريات.

ويرغب سيدومير فى تجهيز لاعبى الإسماعيلى البدلاء استعداداً للمباريات المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز التى تنتظره فى مواجهات مصيرية أمام الزمالك والاهلى وبيراميدز ، لاسيما أن تلك المباراة سوف تشهد حضور جماهيرى مكثف بعد انتهاء العقوبة المقررة من قبل الكاف باقامة مباراة واحدة بدون حضور جماهيرى على خلفية أحداث الشغب فى لقاء الأفريقى التونسى.