شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانه الثاني الليلة فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم ، الخميس، مراناً أساسياً بالكونغو استعداداً لمباراة فيتا كلوب المُقرر لها السادسة من مساء بعد غد ، السبت ، بتوقيت القاهرة.

وطلب الجهاز الفني للأهلى خوض المران مساءً للإبتعاء عن درجة الحرارة المرتفعة صباحاً ، ويقوم لاسارتي بعقد محاضرة مع لاعبيه عقب مران اليوم من أجل شرح بعض الأمور الخاصة بمباراة بطل الكونغو التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل التأهل لدور الثمانية بعدما خسر في الجولة الماضية من سيمبا التنزاني بملعب الأخير بهدف نظيف.

شهدت الساعات الماضية حديث من جانب المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة استعادة ذاكرة الانتصارات الافريقية خارج الديار والتى غابت عن الفريق خلال الفترة الماضية بعدما تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير بهدف لمثله ثم خسر من سيمبا خارج الديار أيضاً.