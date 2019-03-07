نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال تأهل Man united

سيكون ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس مسرحاً لإقامة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في واحدة من أهم مباريات هذا الدور وأكثرها جماهيرية.

باريس سان جيرمان الفرنسي يمني نفسه بالفوز على مانشستر يونايتد من أجل التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، فريق العاصمة الفرنسية يحتاج للتعادل أو الهزيمة بهدف دون رد على الأقل من أجل التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية.

أما فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فيطمح في تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة المشوار بالبطولة الأوروبية، الشياطين الحمر بقيادة مديرهم الفني سولشاير يحتاجون للفوز بفارق هدفين من أجل الحفاظ على بطاقة التأهل لدور الثمانية الكبار من دور الستة عشر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

هذا وستنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

هذا وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الليلة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلقين: حفيظ دراجي، وعلي محمد علي.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من بلوغ دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه بثلاثة أهداف لهدف على حساب فريق العاصمة الفرنسيةن بدأت التسجيل اللاعب لوكاكو في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، إلا أنه في الدقيقة الثانية عشر استطاع اللاعب بيرنات استطاع تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

عاد الضيوف من جديد لهز شباك بوفون عن طريق البلجيكي لوكاكو الذي وضع الهدف الثاني له ولفريقه بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة، إلا أن الإنجليزي راشفورد سجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء،لتكون بطاقة التأهل من نصيب الفريق الإنجليزي.