موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جورماهيا الكيني .. أعرف جدول مباريات الزمالك 2019 في الدوري المصري...

يلعب نادي الزمالك خلال الفترة الماضية العديد من المباريات وينافس على العديد من البطولات هذا الموسم وسط ضغط في عدد كبير من المباريات قبل بطولة الأمم الأفريقية، وسنتعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة سواء في الدوري أو الكونفيدرالية وجدول مواعيد مباريات الزمالك التي تم الإعلان عنها سواء في الدوري المصري أو الكونفيدرالية أو كاس مصر خلال الشهرين المقبلين.

الزمالك يتصدر حتى الآن الدوري المصري لكرة القدم ويملك تشكيلة قوية هذا الموسم من المفترض ان تقوده إلي تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم وهو ما سيسعى إليه الفريق، وهو ما يرغب فيه جماهير النادي الملكي في مصر، لكن الأمر لن يكون سهلاً خاصة محلياً خاصة فيظل المنافسة مع العملاق الأحمر، الامر الذي من المتوقع أن يستمر حتى اللحظات الاخيرة والأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة