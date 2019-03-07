رياضة | ريال مدريد يستقر على موعد إقالة سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على موعد إقالة سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر ريال مدريد الإسباني على موعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه كمدير فني للفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إسبانية الأربعاء أن إدارة النادي الملكي تدرس إقالة المدرب قبل نهاية الموسم الجاري.

وأكد برنامج “تشيرنجيتو” الإسباني أن سولاري مهدد بعدم التواجد على رأس الجهاز الفني لنادي ريال مدريد خلال مباراة بلد الوليد القادمة يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من عمر الدوري الإسباني الليجا.

وبات في حكم المؤكد رحيل سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد عن الإدارة الفنية للنادي الملكي الموسم القادم خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على أياكس الهولندي.

وكان وسولاري قد تولى المهمة بشكل مؤقت خلفاً للمقال جوليين لوبيتيجي في شهر أكتوبر من العام الماضي، قبل أن يوقع على عقود تدريب الميرنجي بشكل مستمر حتى عام 2021.