رياضة | حسين السيد يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد يفجر مفاجأة عن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر حسين السيد لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي مفاجأة عن الدولي المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكان الظهير الأيسر قد انضم للدوري السعودي من بوابة الاتفاق الموسم الماضي، وشارك في 28 مباراة، بينهم 19 فقط الموسم الجاري.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفزيونية عن محمد صلاح ":"تحدثت معه منذ فترة ليست ببعيدة وهو نجم كبير".

وأضاف حسين السيد: "سافرت لصلاح أثناء احترافه في الدوري الإيطالي، كان يدرس كورسات في الجانب النفسي لكي يكون لديه ثبات انفعالي".