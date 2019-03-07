رياضة | شيكابالا يحدد أفضل اللاعبين في الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يحدد أفضل اللاعبين في الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك والذي كان معارا لأبولون اليوناني، نجوم الأهلي والزمالك خلال الموسم الجاري.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 52 نقطة بينما الأهلي الوصيف بفارق نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث بـ48 نقطة.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية "أفضل لاعب في الزمالك هو طارق حامد، وفرجاني ساسي لاعب كبير يلعب السهل الممتنع، ومحمود جنش أفضل حارس في مصر".

وأضاف شيكابالا: " في الأهلي يعجبني النيجيري جونيور أجايي وكريم نيدفيد، خاصة أن الأخير تجاهل الانتقادات وأغلق على نفسه وظهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة".