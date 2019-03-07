رياضة | شيكابالا يحدد أفضل اللاعبين في الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يحدد أفضل اللاعبين في الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك والذي كان معارا لأبولون اليوناني، نجوم الأهلي والزمالك خلال الموسم الجاري.
ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 52 نقطة بينما الأهلي الوصيف بفارق نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث بـ48 نقطة.
وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية "أفضل لاعب في الزمالك هو طارق حامد، وفرجاني ساسي لاعب كبير يلعب السهل الممتنع، ومحمود جنش أفضل حارس في مصر".
وأضاف شيكابالا: " في الأهلي يعجبني النيجيري جونيور أجايي وكريم نيدفيد، خاصة أن الأخير تجاهل الانتقادات وأغلق على نفسه وظهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة".
وفجر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لنادي أبولون اليوناني مفاجأة عن عودته إلى القلعة البيضاء.
وكان الزمالك قد أعار "شيكابالا" إلى نادي أبولون اليوناني مطلع الموسم الحالي ولم يكمل الإعارة.
وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية"": "أنا تحت أمر الزمالك، وأتمنى العودة له الموسم المقبل".
وأضاف شيكابالا تصريحاته:"الدوري زمالكاوي إن شاء الله، سأتواجد في مباراة جور ماهيا الكيني لمساندة الفريق. أتمنى من الجمهور دعم الفريق".
واختتم شيكابالا تصريحاته: "أخوض حاليا تدريبات خاصة للحفاظ على مستواي والفترة المقبلة، سأتواجد مع الفريق".