رياضة | محمود فتح الله: كنت أتمنى استكمال تجربة أحمد سامي مع النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فتح الله: كنت أتمنى استكمال تجربة أحمد سامي مع النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم أنه يعتبر احمد سامي من المدربين الكبار لأنه مقنع وفاهم واجباته، موضحا أنه كان يتمنى استمرار تجربته مع النجوم.

وقال فتح الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « نفتقد أحمد سامي حاليا لأنه مدرب كبير ولكن هذا حال كرة القدم أي مدير فني لا يضمن الاستمرار بمنصبه»

واضاف: « أتمنى التوفيق للمدير الفني الجديد مؤمن سليمان وينجح في مهمة استمرار الفريق بالدوري الممتاز ونحتاج لتحقيق مكسب حتى نخرج من الموقف الحالي».