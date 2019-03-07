رياضة | أحمد سامي: تجربتي مع النجوم ناجحة جدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: تجربتي مع النجوم ناجحة جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق النجوم أنه يعتبر تجربته مع الفريق ناجحة جدا، بعد أن تمكن من تطوير أداء اللاعبين.

وقال سامي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « فريب النجوم يمتلك لاعبين فقط من أصحاب الخبرة وهما محمود فتح الله وصلاح أمين، وباقي اللاعبين شباب تمكنت من تطوير أدائهم»

وأضاف: « لا أميل النواحي الدفاعية والمباراة الوحيدة التي لعبتها بطريقة دفاعية بحتة كانت أمام بيراميدز، ونسبة بقاء الفريق بالدوري الممتاز كبيرة ».