رياضة | موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج" نظيره دينامو كييف الأوكراني في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس والموافق 7 مارس.

وتنطلق مباراة تشيلسي مع دينامو كييف اليوم الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة الذهاب بين تشيلسي ودينامو كييف مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق نوفل الباشي.

وتلعب مباراة الإياب بين تشيلسي ودينامو كييف في الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم والموافق 14 مارس.

ويتوقع أن يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: إيمرسون، سيزار أزبيليكويتا، انتوني روديجر، ديفيد لويز

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، نجولو كانتي، جورجينيو

خط الهجوم: إيدن هازارد، جونزالو هيجواين، بيدرو