رياضة | موعد مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق التعاون لقاء هام، ضد فريق الرائد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة التعاون أمام الرائد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين.

وسيتم إذاعة مباراة الرائد ضد التعاون مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 1 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الرائد ضد فريق التعاون بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.