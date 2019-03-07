رياضة | موعد مباراة إنتر ميلان ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي إنتر ميلان الإيطالي مباراة نارية ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في إطار منافسات ذهاب دور الستة غشر من الدوري الأوروبي، اليوم الخميس والموافق 7 مارس.

ويلتقي نادي إنتر ميلان مع فرانكفورت على ملعب كومرزبنك أرينا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة و8:55 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة إياب ثمن النهائي بالدوري الأوروبي بين الفريقين على ملعب إنتر ميلان وذلك يوم الخميس والموافق 14 مارس.

ويتوقع أن يلعب إنتر ميلان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: شكرينيار، دي فري، سواريس، أسامواه

خط الوسط: بروزوفيتش، فيتشينو، بوليتانو، فاليرو و بيريسيتش

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز

وستكون مباراة إنتر ميلان مع آينتراخت فرانكفورت مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حسن العيدروس.