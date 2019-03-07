رياضة | موعد مباراة آرسنال ضد رين في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال ضد رين في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي آرسنال الانجليزي لخوض مواجهة نارية ضد رين الفرنسي مساء اليوم الخميس والموافق 7 مارس ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ويلعب آرسنال مباراته ضد رين الفرنسي اليوم الخميس وذلك في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة و8:55 بتوقيت مكة المكرمة و9:55 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة الإياب بينهما على ملعب آرسنال يوم الخميس والموافق 14 مارس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة.

وستذاع مباراة المدفعجية مع رين الفرنسي في الدوري الأوروبي "اليوروباليج" عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق محمد الكواليني.

تشكيل آرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ناتشو مونريال، لوران كوسيلني، سوكراتيس، ليشتاينر

خط الوسط: جرانيت تشاكا، كولاسيناك، الغندوزي

خط الهجوم: مسعود أوزيل، بيير أوباميانج، أليكس أيوبي