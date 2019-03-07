يد الوحدة تنتفض لانتزاع كأس «سلطان»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يواصل الوحداويون استعداداتهم الكبيرة لخطف أولى ثمار إدارة النادي الحالية، بجلب كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد يوم السبت القادم أمام الصفا بالدمام، إذ تقرر توفير طائرة خاصة لنقل رابطة المشجعين بقيادة عاطي الموركي وأعضاء الشرف والمحبين، و3 حافلات لنقل الجماهير الوحداوية من مكة إلى الدمام، كما تم التعاقد خلال الـ24 الماضية مع المدرب اللاعب السابق للوحدة التونسي عدنان بلحارث، والتوقيع أيضا مع لاعب الأهلي والمنتخب البحريني جاسم السلاطنة. وأشار المشرف العام على الفريق عضو مجلس الإدارة باسم خياط إلى أن كل الإمكانات تم توفيرها، وتم رصد مكافأة ضخمة في حال انتزاع كأس الأمير سلطان، وكل هذه التعاقدات ستقوي يد الوحدة للمنافسة على الدوري العام، الذي نطمح للفوز به، وهو هدف مرصود لابد من المنافسة عليه، وفريقنا أصبح مؤهلا للفوز بأي بطولة يشارك فيها، مطالبا الجماهير الوحداوية بمساندة فريقه حتى نهاية الموسم، ولن يخذلهم اللاعبون.

يواصل الوحداويون استعداداتهم الكبيرة لخطف أولى ثمار إدارة النادي الحالية، بجلب كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد يوم السبت القادم أمام الصفا بالدمام، إذ تقرر توفير طائرة خاصة لنقل رابطة المشجعين بقيادة عاطي الموركي وأعضاء الشرف والمحبين، و3 حافلات لنقل الجماهير الوحداوية من مكة إلى الدمام، كما تم التعاقد خلال الـ24 الماضية مع المدرب اللاعب السابق للوحدة التونسي عدنان بلحارث، والتوقيع أيضا مع لاعب الأهلي والمنتخب البحريني جاسم السلاطنة. وأشار المشرف العام على الفريق عضو مجلس الإدارة باسم خياط إلى أن كل الإمكانات تم توفيرها، وتم رصد مكافأة ضخمة في حال انتزاع كأس الأمير سلطان، وكل هذه التعاقدات ستقوي يد الوحدة للمنافسة على الدوري العام، الذي نطمح للفوز به، وهو هدف مرصود لابد من المنافسة عليه، وفريقنا أصبح مؤهلا للفوز بأي بطولة يشارك فيها، مطالبا الجماهير الوحداوية بمساندة فريقه حتى نهاية الموسم، ولن يخذلهم اللاعبون.

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