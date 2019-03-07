شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» يحذر الرباعي من «الصفراء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينهي مدرب الاتحاد سييرا تحضيراته الفنية لمباراة الفيحاء غدا (الجمعة)، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ طالب اللاعبين بالتركيز، والسعي لتحقيق النقاط الـ3 والسير نحو الابتعاد عن خطر الهبوط الذي يلاحق الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وشدد «الداهية» سييرا على الانضباط الفني في المباريات المتبقية، من أجل حصد النقاط للبقاء في الدوري. وسيجري سييرا اليوم (الخميس)، مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة.

هذا ويواجه الرباعي الاتحادي فيلانويفا، وسانوغو، وسعود عبدالحميد، وزياد الصحفي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الـ3 في لقاء الفيحاء، إذ حذر سييرا اللاعبين من نيل البطاقة الصفراء من أجل الاستفادة من خدماتهم الفنية في ما تبقى من مباريات الدوري. يذكر أن فهد المولد وكريم الأحمدي سيغيبان عن مباراة الفيحاء إثر حصولهما على الإنذار الـ3 في مباراة الديربي أمام الأهلي يوم الجمعة الماضي في الدوري.