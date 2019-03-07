كأس الملك يؤجل جولتي الحسم في الدوري

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أجلت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مباريات الجولتين (29) و(30) ضمن مسابقة دوري كأس الأمير

أجلت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مباريات الجولتين (29) و(30) ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحيث تقام مباريات الجولة (29) يوم السبت 6/‏9/1440، الموافق11/‏5/2019، على أن تلعب مباريات الجولة (30) والأخيرة يوم الخميس11/‏9/1440، الموافق 16/‏5/2019، واعتمدت لجنة المسابقات مباراتي دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك يوم السبت22/‏8/1440 الموافق 27/‏4/2019، كما أقرت اللجنة مواعيد مباريات دور ربع النهائي في البطولة يوم الإثنين 25/‏7/1440 الموافق 1/‏4/2019، إذ ستقام 3 مباريات؛ الأولى الاتحاد والباطن على استاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة، والثانية النصر والجيل على استاد الملك فهد بن عبدالعزيز بالرياض، والثالثة الاتفاق والهلال على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما ستقام يوم الثلاثاء 26/‏7/1440 الموافق 2/‏4/2019 مباراة التعاون والوحدة على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، على أن يتم اعتماد موعد المباراة النهائية لكأس الملك بعد تحديد طرفي المواجهة الختامية.

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