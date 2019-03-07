شكرا لقرائتكم خبر عن واقعية فوساتي «هدّت» السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد العرياني (جدة)

اعتبر المحلل الفني واللاعب السابق العماني عماد الحوسني أن المستوى الذي ظهر به الأهلي في أولى مبارياته في البطولة الآسيوية كان مميزا، وكشف معرفة مدرب الفريق فوساتي لإمكانية لاعبي الفريق وتوظيفهم بالشكل المناسب خلال المباراة التي كسبها الأهلي بهدفين دون رد.

وقال الحوسني ‏إن نتيجة المباراة ممتازة في بداية المشوار من دوري أبطال آسيا أمام ناد قوي مثل السد، مشيرا إلى أن فوساتي قدم مباراة مميزة، وقراءة ممتازة، وعملا كبيرا خلال المباراة، بوضع أسلوب وطريقة اللعب المناسبة ومن ثم تحقيق الفوز.