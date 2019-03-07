المجانين: استمروا في التميز وأبشروا بالدعم

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جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة)؟؟؟

صالح لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي جماهيرهم بالفوز على نادي السد القطري في الجولة الأولى ضمن دوري الأبطال الآسيوي، عقب المستويات المتذبذبة في الدوري. وقدم الفريق مستوى مميزا خلال المباراة وانضباطا تكتيكيا عاليا كانت نتيجته فوزا مستحقا بهدفين دون رد، في انطلاقة البطولة، إذ أسعدت النتيجة الجماهير الأهلاوية التي أشادت بها، وطالبت باستمرار هذه المستويات والروح القتالية العالية من اللاعبين من أجل إسعادهم ببطولة هذا الموسم.

وأشادت الجماهير بمدرب الفريق فوساتي وطريقة تعامله مع المباراة والتشكيلة التي دخل بها اللقاء، معتبرين أن المدرب قادر على توظيف قدرات اللاعبين بالشكل الذي يتناسب مع ظروف كل مباراة، ومؤكدين دعمهم المستمر للفريق في جميع المنافسات من أجل العودة للانتصارات وتحقيق البطولات.