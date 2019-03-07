هندي يبعث الاطمئنان لدفاعات القلعة

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جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة) @Aleryani3 نال المدافع الشاب في فريق النادي الأهلي عبدالباسط هندي إشادة جميع المتابعين لمواجهة الأهلي والسد، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، إذ تمكن هندي من مراقبة مهاجم السد بونجاح والحد من خطورته طوال المباراة، كما قدم مستوى مميزا استحق عليه الإشادة من النقاد والمحللين في البرامج

نال المدافع الشاب في فريق النادي الأهلي عبدالباسط هندي إشادة جميع المتابعين لمواجهة الأهلي والسد، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، إذ تمكن هندي من مراقبة مهاجم السد بونجاح والحد من خطورته طوال المباراة، كما قدم مستوى مميزا استحق عليه الإشادة من النقاد والمحللين في البرامج الرياضية ، متوقعين له مستقبلا كبيرا في حال حافظ على نفسه وانضباطيته. ويعتبر هندي أحد اللاعبين الذين انضموا للفريق الأول بالنادي الأهلي في بداية هذا الموسم وتدرج مع النادي من درجة الشباب إلى الفريق الأوليمبي من ثم الأول.

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