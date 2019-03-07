شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبقي الأسمري 3 أعوام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك ( جدة )علمت مصادر "الخليج 365" بوصول مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة عبدالله بترجي إلى اتفاق مع اللاعب الشاب علي الأسمري «21» عاما على تجديد عقده لمدة 3 أعوام قادمة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التجديد رسمياً خلال الأيام القادمة. ويأتي ذلك ضمن إطار المحافظة على مكتسبات الفريق وعدم التفريط في نجومه.
يذكر أن اللاعب علي الأسمري يخوض فترة إعارة مع فريق أحد حتى نهاية العام الحالي.
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