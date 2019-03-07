شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي القصيم يشعل الجولة 23 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تعود الإثارة والندية مجددا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بانطلاق مباريات الجولة (23) اليوم (الخميس)، بمباراتين؛ الأولى تجمع فريقي التعاون والرائد في ديربي القصيم الساعة (8:30) مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وفي الثانية يستضيف فريق الشباب نظيره الفيصلي عند الساعة 6:40 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وستتجه الأنظار الليلة نحو ديربي القصيم بين التعاون والرائد، الذي من المتوقع أن يحظى بالمتابعة والحضور الجماهيري. الفريق التعاوني يدخل اللقاء بحثا عن الفوز ورد اعتباره لخسارة الدور الأول بنتيجة 1/‏2، وحصد النقاط الـ3 من أجل التقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري، إذ يحتل المرتبة الـ4 برصيد 39 نقطة، ويتطلع لتحقيق الانتصار للوصول للمركز الـ3 برصيد 42 نقطة في حال تعثر الفريق الشبابي اليوم أمام فريق الفيصلي. في حين، يسعى فريق الرائد الذي يملك 25 نقطة ويحتل المركز الـ10 في سلم ترتيب فرق الدوري، لتأكيد تفوقه في لقاء الدور الأول على حساب المنافس التقليدي التعاون، وحصد النقاط الـ3 التي ستبعده عن شبح الهبوط، والوصول للنقطة 28 في الدوري.

فيما يحل الفيصلي ضيفا على فريق الشباب الذي يحتل المركز الـ3 برصيد 40 نقطة، إذ يتطلع الليوث لتحقيق الفوز والثبات في المركز الـ3 من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا العام القادم، في حين يوجد فريق الفيصلي في المرتبة الـ8 برصيد 30 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري.