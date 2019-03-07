شكرا لقرائتكم خبر عن الرائديون: نقاط «الجار» مفترق طرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الركيان (بريدة)

اتفق الرائديون على أهمية الحصول على نقاط التعاون مساء اليوم (الخميس)، مؤكدين لـ«الخليج 365» حرصهم على خطف النقاط الـ3، وذلك من أجل مواصلة مسيرتهم بالدوري والمضي قدما لضمان البقاء في المناطق الدافئة.

وأكد مدرب الفريق هاسي أن لاعبيه جاهزون لخوض هذه المباراة المهمة أمام التعاون وتحقيق النقاط الـ3 التي بلا شك ستدفعنا للأمام، وبالتالي تمنحنا دفعة معنوية عالية فيما تبقى من مواجهات. وقال: وضعت الخطة المناسبة التي سأخوض بها النزال، مطالبا الجماهير بضرورة الحضور ومؤازرة الفريق.

من جهته، شدد قائد الرائد عبدالله الشامخ على أهمية هذه المباراة، مبينا أنه وزملاءه في أتم الجاهزية وسيحققون الفوز للوصول إلى المناطق الدافئة، موضحا أن الحصول على نقاط المباراة في غاية الأهمية، لإرضاء جماهيرنا الحبيبة، كون الفريق المقابل هو المنافس الحقيقي لنا، وعلى هذا الأساس فإن الانتصار عليه له رونقه الخاص.

من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة النادي السابق الشرفي الحالي محمد الراشد أهمية نزال فريقه أمام المنافس الفريق التعاوني، وقال: «إن المواجهة صعبة على الطرفين، كونها تمثل لنا ولهم أهمية بالغة، وسيحرص كل فريق على كسب نقاطها الـ3 وإدخال الفرحة في نفوس أنصاره».

وأشار الراشد إلى أن الرائد أعد العدة لهذه المباراة ولن يرضى بغير الفوز، لتكرار انتصار الدور الأول، رغم قوة وشدة التنافس بين قطبي المنطقة.

من جهته، وصف لاعب الرائد السابق مغنم النجدي لقاء الديربي بأنه مفترق طرق للفريقين، وأنهم لن يرضوا بغير الانتصار، مشددا على أهمية حضور الجماهير للوقوف مع الفريق ومؤازرته. وتابع: ثقتنا في اللاعبين كبيرة جدا، ومهمتنا خارج الملعب تقف عند رفع معنويات اللاعبين والعاملين بالفريق، وهذا هو واجبنا تجاه نادينا.