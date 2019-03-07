إحصائيات لمباريات التعاون والرائد

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جدة - خالد شويل - إبراهيم الركيان (بريدة) التقى قطبا القصيم الرائد والتعاون في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى في 49 مواجهة: التقى قطبا القصيم الرائد والتعاون في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى في 49 مواجهة: • فاز الرائد في 20 مباراة، والتعاون في 10، وحضر التعادل في 19 مناسبة. • سجل الفريق الرائدي 59 هدفاً، والفريق التعاوني 47 هدفاً. • أول لقاء جمع بينهما بدوري الدرجة الأولى كان في عام 1401هـ وانتهى سلبيا. • آخر مباراة كانت في الدور الأول في دوري المحترفين هذا الموسم وانتهت رائدية بهدفين لهدف.



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