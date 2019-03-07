شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الفروسية الدولية تنظم بطولة الفرسان لقفز الحواجز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تستعد مدرسة الفروسية الدولية لإطلاق بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها في المملكة.

وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني أن البطولة التي تستضيفها المدرسة وتستمر منافساتها لمدة 4 أيام ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية تعتبر فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الأصيلة. وأكد البيتوني أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة التي ستحظى بمتابعة إعلامية قوية من كافة وسائل الإعلام في المملكة، وستشهد متابعة جماهيرية كبيرة من خلال مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفرتها المدرسة لهذا العام، مشددا على أن تنظيم البطولة سيكون تنظيما مشرفا، مثمنا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث التي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.

كما أكد البيتوني اهتمام وتعاون كافة اللجان العاملة بالاتحاد السعودي للفروسية مع مدرسة الفروسية الدولية لتخرج هذه البطولة بالشكل الذي يتناسب مع مكانة الفروسية السعودية وتبوؤها مراكز الصدارة ولتعكس مدى ما تحظى به هذه الرياضة العربية الأصيلة من اهتمام ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة.