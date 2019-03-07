شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات وسفراء وعروض في مهرجان الإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حضرت العديد من الفعاليات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3، المقام في الصياهد الجنوبية، إذ اختتمت الهجانة السلطانية مشاركتها في المهرجان، بعد تقديمها عروضا استعراضية خاصة بالإبل في كل من قرية الفعاليات بالمهرجان ومضمار السباق، إذ قدمت (12) استعراضا خلال مشاركتها نالت استحسان الجماهير وتفاعلوا معها. ومن هذه الاستعراضات «الاستعراض الموسيقي، أداء فن الهمبل، الفن العازي، الاستعراض الدائري للإبل»، إضافة إلى المهارات الخاصة بطريقة تطبيع وركوب الإبل التي تتطلب مهارة عالية لأدائها وتدريبا مستمرا للإبل وتطبيعها.

وكانت الهجانة العمانية قدمت عروضا خلال الأيام الماضية فور وصولها من سلطنة عمان بعدد (85) مطية على 5 شاحنات، بعد تلقيها دعوة من قبل إدارة نادي الإبل من أجل المشاركة خلال أيام المهرجان، الذي انطلق في 5 فبراير الماضي وحتى 20 مارس الجاري.

سفير قيرغيزستان يتابع الاستعدادات

حضر سفير جمهورية قيرغيزستان عبداللطيف جمعة بايف إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتحديدا في الركن الخاص للفرقة القيرغيزستانية، أثناء عروض البروفة النهائية قبل مشاركتهم في المهرجان. وشكر بايف المملكة العربية السعودية على إتاحة الفرصة للجمهورية القيرغيزستانية للمشاركة في المهرجان الأضخم، على حد قوله، مؤكدا أن وجودهم بعدد كبير من الجمهورية دليل على اهتمام الحكومة السعودية بالشعب القيرغيزستاني.

الفنلندية سانالينا: سوق الدهناء يستهويني للشراء

تأقلمت الرسامة الفنلندية سانالينا، المشاركة في معرض «الفنان المقيم» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مع عادات السعوديات وثقافتهم، بعدما بدأت في لبس العباءة والجلابية وأيضا الحجاب أثناء وجودها في المهرجان.

وتحرص سانالينا على الذهاب إلى سوق الدهناء برفقة زميلاتها عند انتهاء تقديم عروضهن لرواد المهرجان؛ لكي تقتني المنتجات السعودية التراثية. وقالت: «منذ الأيام الأولى حين حضرت إلى المملكة حرصت على أن أرتدي العباءة والحجاب؛ لأنها جزء من عادات السعوديات ولأنني أحببتها عندما شاهدتهن يرتدنها، وعلى الرغم أننا نوجد في قرية الفعاليات التي تضم كما هائلا من العروض المبهرة إلا أن سوق الدهناء تجذبني، إذ يضم العديد من منافذ البيع التي تقدم المنتجات السعودية القديمة، وأيضا الأكلات الشعبية مثل «الجريش والقرصان والمصابيب»، وأحرص دائما على زيارة هذه السوق».

عروض بهلوانية وتراثية عالمية

على طريقة أشهر شوارع الفعاليات السياحية في مدن العالم، تستقبل الألعاب البهلوانية والرقصات الشعبية زوار قرية الفعاليات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام حاليا في الصياهد الجنوبية، شمال شرقي العاصمة الرياض.

وتتنوع الفعاليات الفردية والجماعية التي تستقبل الزوار ما بين ألعاب خفة اليد والألعاب البهلوانية والرقصات الشعبية العربية والعالمية، وسط تجمهر رواد القرية الذين يلتقطون الصور التذكارية لتلك الفعاليات، التي جعلت من المهرجان كرنفالا سياحيا عالميا لا يقتصر على منافسات الإبل والفعاليات التراثية أو المحلية فقط.