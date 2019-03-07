شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يرصد 120 مليونا لخطف ديبالا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن) كشف تقرير صحفي بريطاني أن نادي مانشستر يونايتد رصد مبلغا ضخما من أجل التعاقد مع أحد نجوم كشف تقرير صحفي بريطاني أن نادي مانشستر يونايتد رصد مبلغا ضخما من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي . ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن اليونايتد يخطط لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، في الصيف القادم، مقابل 120 مليون جنيه إسترليني. وتراجع دور ديبالا مع السيدة العجوز في الموسم الحالي، وبات يجلس كثيرا على مقاعد البدلاء، بعد تعاقد البيانكونيري مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو . وأشارت الصحيفة إلى أن «الشياطين الحمر» يسعى إلى تمويل الصفقة من خلال التخلص من مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي بات الخيار الثاني للفريق بعد الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد. وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد يراقب أيضا وضع مهاجم إنتر ميلان الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يواجه أزمات مع إدارة النيراتزوري، بشأن تجديد عقده.



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