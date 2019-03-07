شكرا لقرائتكم الأوليمبى يسدل الستار على استعدادات مالاوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهة مالاوي وديا غدا فى إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تقام نوفمبر المقبل بمصر . واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، كلاً من أحمد حمدى لاعب فريق الجونة وثنائى سموحة أحمد مصطفي وكريم يحيي من معسكر المقام حاليا بسبب الإصابة . ويستعد المنتخب المصرى للقاء مالاوى فى الثامنة مساء الجمعة باستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وكان شوقى غريب قد اختار 26 لاعبًا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات هذه الأندية أفريقيًا وفضل تجربة الثلاثى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى المختارين فى قائمة المنتخب الأول أمام مالاوى، واللاعبون هم: عمر رضوان وشهاب الدين محمد ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود جابر وأحمد يوسف وشريف رضا ويوسف الجوهرى وأمام عاشور ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان وكريم العراقى ومهاب ياسر ومحمد دسوقى وأحمد ابو الفتوح وعمر سعد وأكرم توفيق وغنام جمعة وعمار حمدى وإسلام عطية وناصر منسى.

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