شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 7- 3- 2019 سبب تغيير مركز فيرمينو من الدفاع إلى الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ليفربول يوم 7- 3- 2019 عدة أحداث على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الإداري أو الفني، حيث كشف النجم البرازيلي فيرمينو عن سببب تغيير مركزه من الدفاع إلى الهجوم، بالإضافة إلى حديث السنغالي ساديو ماني عن طموحه الكبير في تحقيق بطولة مع الريدز.

رسميًا.. حرمان مدرب توتنهام من مباراة ليفربول وتغريمه 10 آلاف إسترلينى

من أخبار ليفربول اليوم أن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم قد أعلن عن عقوبة ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام بعد اتهامه بسوء السلوك فى مباراة بيرنلى التى جمعت الطرفين 23 فبراير الماضى، وانتهت بفوز الأخير 1-2 ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة البريميرليج.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن الاتحاد الإنجليزى قرر تغريم بوتشيتينو مدرب توتنهام 10 آلاف إسترلينى وإيقافه مباراتين على التوالى فى البريميرليج، بسبب احتجاجه على القرارات التحكيمية وسوء السلوك فى اللقاء الذى خسره السيبرز ضد بيرنلى 1-2.

وبناء عليه سيتواجد ماوريسيو بوتشيتينو فى مدرجات الملعب خلال مباراتى ساوثهامبتون وليفربول على الترتيب بالجولتين الـ30 والـ31 من الدورى الإنجليزى.

فيرمينو : تركت الدفاع ولعبت في الهجوم بسبب رونالدينهو

من ضمن أخبار ليفربول اليوم أن البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الريدز كشف عن تأثره بمواطنه رونالدينيو، خلال مسيرته بعد انتقاله من اللعب كمدافع إلى مركز المهاجم، مروراً باللعب في خط الوسط وتحديداً في المركز رقم 10.

وقال فيرمينو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "كنت أشعر بالانبهار من طريقة لعب رونالدينيو لكن ذلك لم يكن كافياً وكنت في حاجة لتحسين أسلوب لعبي، وأحاول أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

على الرغم من مشاركته في العديد من المواقع، إلا أنه منذ وصول يورجن كلوب مدرب ليفربول، بات يشارك أكثر كمهاجم صريح. النتيجة كانت تسجيل البرازيلي الدولي 61 هدفاً في 181 مباراة.

وأضاف فيرمينو: "كنت لاعب وسط، كما أنني لعبت كمدافع. كلما حصلت على الكرة، كنت أشعر بالملل وأجد نفسي انضم للهجوم، لذلك كنت كل عام أتطور في الملعب، وعندما وصلت لفريق دون 17 عاماً، أصبحت ألعب في المركز رقم 10، وهو المركز الذي كنت ألعب فيه حتى وقت قريب. فكرة يورجن كلوب كانت أن أشارك في المركز رقم 9. وافقت على لعب هذا الدور وتكيفت معه. الآن أريد الاستمرار في هذا المركز حتى نهاية مسيرتي".

واختتم نجم ليفربول تصريحاته قائلا: "نتفق سوياً أنا وكلوب. هو مدرب ممتاز وشخص رائع وعاطفي للغاية داخل الملعب. عندما يشيد بي، هذه إشارة إلى أنني أفعل ما يريده مني. هو يحفزني على الاستمرار، ويدفعني للقيام بالأشياء التي يريدها".

ماني يتحدث عن طموحه في تحقيق لقب مع الريدز

جاء من ضمن أخبار ليفربول اليوم حديث السنغالي ساديو ماني عن طموحه الكبير في تحقيق لقب مع الريدز، حيث قال ماني: "لا أستطيع الانتظار حتى أحمل لقب مع ليفربول. أعلم أن المشجعين يحلمون معنا بالفوز بالدوري الممتاز. ستكون لحظة رائعة للنادي. لقد مضى وقت طويل دون تحقيق لقب الدوري لفريق بحجم ليفربول. نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن من الواضح أن هناك منافسين أقوياء. مانشستر سيتي قدم مستوى لا يصدق الموسم الماضي وقوي جدا هذا الموسم مرة أخرى، ولكن لم لا؟ سنواصل الضغط ونحاول أن نجعل كل من يحب النادي فخوراً للغاية".

وأضاف ماني خلال تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "قدمنا نتائج جيدة ولكننا نعلم أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد مع بعض عروضنا. من نواح كثيرة، هذا أمر جيد للنادي. نحن قادرون على المنافسة ولكن نعلم أن هناك المزيد في المستقبل. الموسم طويل، لذلك نحن دائما هادئين حول هذا الموضوع. بطرق عديدة، الفريق أقوى ولقد قدمنا أداء ناضج للغاية. نحن نعمل بجد كل يوم لنكون في أفضل حالاتنا ونأمل أن نصل إلى أفضل مستوى عندما يكون الأمر أكثر أهمية".

وأكد ماني على الأثر الذي حققه يورغن كلوب في تطوير ليفربول منذ وصوله إلى النادي، مما مكن الفريق من الوصول إلى مستوى كبير من المنافسة.

وقال ماني: "إنه أحد أفضل المدربين في العالم، لكنني أعتقد أن أحد أسراره هو أنه شخص رائع. إنه شخص قريب جدا من اللاعبين. لدينا علاقة قوية معه ولديه طريقة لإلهامك بشغفه. جميع اللاعبين يحبونه وكذلك المشجعين. كلنا نتطور ونتقدم تحت قيادته. إنه مدرب مدهش لهذا للنادي".