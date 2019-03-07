شكرا لقرائتكم بعد الوداع إكلينيكا .. الإسماعيلى بالبدلاء فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى فكرة الدفع بالبدلاء فى مباراة مازيمبى الكونغولى المقرر لها غداً الجمعة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات برابطة الابطال الافريقية لاسيما أن تلك المباراة أصبحت تحصيل حاصل بعد خسارة الدراويش أمام شباب قسنطينة وتوديعه منافسات البطولة إكلينيكاً بعد توقف رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الرابع بعد خوض 4 مباريات.

ويرغب سيدومير فى تجهيز لاعبى الاسماعيلى البدلاء استعداداً للمباريات المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز التى تنتظره فى مواجهات مصيرية أمام الزمالك والأهلى وبيراميدز ، لاسيما أن تلك المباراة ستشهد حضورا جماهيريا مكثفا بعد انتهاء العقوبة المقررة من قبل الكاف باقامة مباراة واحدة بدون حضور جماهيرى على خلفية احداث الشغب فى لقاء الأفريقى التونسى.