شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 7-3-2019 اقتراب تمديد تعاقد ميسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار برشلونة يوم 7-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تصريح دوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى، بأن تجديد تعاقد نجم الفريق ليونيل ميسي بات أمرا وشيكا.

برشلونة يحتفل بإقصاء دي يونج للريال من دورى أبطال أوروبا



أخبار برشلونة يوم 7-3-2019 احتفلت جماهير برشلونة الأسبانى بنجاح فرينكي دي يونج نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندى بإنجاز أول مهمة له مع البلوجرانا قبل الإنتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، وذلك بإقصاء ريال مدريد من دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا والمساهمة فى هزيمته بنتيجة كبيرة 4-1 فى جولة الإياب.

كان فريق برشلونة قد نجح فى ضم فرينكى دى يونج لاعب وسط أياكس الهولندى لمدة 5 سنوات، بدءاً من الصيف المقبل حتى يونيو 2024 مقابل 75 مليون يورو.

أشارت صحيفة "ماركا" الأسبانية، إن مسئولى برشلونة طالبوا دي يونج نجم خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندى بإقصاء الريال من دورى أبطال أوروبا، وهو ما حدث فعلياً بإلحاق الملكى هزيمة مذلة 4-1 مساء أمس،الثلاثاء فى إياب دور الـ 16، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ليودع حامل اللقب الثلاث مواسم الماضية البطولة، حيث كان فائزاً فى الذهاب 2-1.

أوضحت الصحيفة، إن دي يونج قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد ونجح فى كسب معركة خط الوسط أمام الثلاثى كاسيميرو وتونى كروس ولوكا مودريتش، حيث مرر 110 تمريرة دقيقة من أصل 121 تمريرة.



فرانكى دى يونج

رئيس برشلونة يؤكد اقتراب تجديد عقد ميسي



أخبار برشلونة يوم 7-3-2019 تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة فى تصريحاعت صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا "المعيار الرياضى فى نادى برشلونة دائما فوق المستوى الاقتصادى، نحن لا نبيع لاعبينا للحاجة المالية".

وتابع بارتوميو حديثه، قائلا "الاَن لدينا مُنافس واحد قوى أقل فى دورى أبطال أوروبا بعد خروج ريال مدريد، إنه أمر جيد للغاية، تجديد عقد ليونيل ميسى قادم".

وواصل رئيس النادى الكتالونى حديثه، قائلا "اسم دى ليخت سيكون على الطاولة خلال شهر مارس الجارى، استعداداً للسوق الصيفية، لقد اتصلت بالأمس بفرانكى دى يونج وهنأته على تأهل أياكس".

وأكد بارتوميو فى نهاية حديثه، أن الفرنسى عثمان ديمبلى لاعب البارسا بالنسبة له أفضل من البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالى، ونجم برشلونة السابق".



بارتوميو

برشلونة يدرس التعاقد مع لاعب ليفربول



كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادى برشلونة الإسبانى يدرس بجدية التعاقد مع ألبرتو مورينو، ظهير أيسر نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن برشلونة وضع عدة أسماء للتعاقد معها لتدعيم مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، ويأتى الإسبانى ألبرتو مورينو، ظهير أيسر ليفربول، على رأس المرشحين للإنضمام للفريق الكتالونى.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع "مورينو" لتعويض انتقال لوكاس دين لصفوف ايفرتون الانجليزى، حيث يعتمد الفريق على جوردي ألبا فقط فى هذا المركز.

الجدير بالذكر أن عقد مورينو مع ليفربول ينتهي في الموسم المقبل.