شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات "حاسمة" فى الجولة الـ21 للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ21 للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى بإقامة 6 مباريات غاية فى القوة والندية حيث تبدأ بمواجهة غزل المحلة وسيدى سالم باستاد المحلة فيما يخرج بلدية المحلة لمواجهة مركز شباب تلا فى مباراة العودة للمنافسة على قمة المجموعة لأبناء بلدية المحلة .

ويشهد استاد الأولمبى قمة مباريات المجموعة عندما يستضيف الأولمبى صاحب المركز الثالث فريق طنطا متصدر المجموعة، بينما يستضيف المنصورة فريق أبو قير للأسمدة، كما يلتقى كفر الشيخ مع الجزيرة المطروحى، ودمنهور وفاركو .

كان مباريات الجولة قد بدأت بالمجموعة أمس بتعادل الرجاء المطروحى والحمام بهدف لمثله.