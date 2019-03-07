شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يُطالب الأهلى بضم مهاجم سوبر.. وهداف كوتوكو فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من إدارة النادي ضم مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الذى يُعاني من كثرة الإصابات كما أن المدير الفني يرغب في تأمين هذا المركز الهام والمؤثر خوفاً من رحيل المغربي وليد آزارو عن القلعة الحمراء الصيف المقبل.

ورغم تركيز الفريق في الارتباطات المحلية والأفريقية التى يخوضها حالياً إلا أن الخواجة الأورجوياني شدد لإدارة النادي على ضرورة ضم مهاجم أجنبي مُتميز ويرى لاسارتي أن هجوم الأهلي يُعاني من كثر الإصابات التى ضربت الفريق خلال الفترة الماضية حيث غاب آزارو ومروان محسن وصلاح محسن وعمرو جمال على فترات مُتقاربة للإصابة وهو ما يتطلب ضم مهاجم أجنبي في الصيف.

وبدأت إدارة القلعة الحمراء بالفعل البحث بين مهاجمين أفارقة لدعم الهجوم ومن بينهم البوركيني ياكوبا سونيه مهاجم أشانتي كوتوكو صاحب الـ26 عاما بجانب مهاجم جزائري يلعب في بلاده.