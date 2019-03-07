شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات متباينة فى الجولة الـ 25 بدورى عمومى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 25 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع المنصورة و السنطة مع الزهور و الشمس مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الطيران .
كما تشهد نفس الجولة ايضا لقاءات مهمة بين كلا من ، مدينة نصر مع الأهلى و هليوليدو مع النصر والمعادى مع سموحة .
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