شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستضيف سيراميكا على قمة المجموعة الثانية للمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 7 مباريات فى الجولة الـ21 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف فى السادسة مساء الترسانة فريق سيراميكا كليوباترا على قمة المجموعة بعد احتدام صراع الصعود بين خمسة أندية .

يدخل الترسانة اللقاء فى المركز الأول برصيد 41 نقطة تحت قيادة فنية لأحمد كشرى، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 37 نقطة، كما يلتقى فى الظهيرة أف سى مصر صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة مع القناة صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة فى لقاء لا يقل أهمية عن سابقه .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى كوكاكولا وجمهورية شبين، والمريخ البورسعيدى وبورتو السويس، ومنتخب السويس مع النصر القاهرى، والشمس مع دمياط، والزرقا مع أبى صقل.