هاشتاج "اطمن الدورى مش للأهلى" الأكثر تداولاً على تويتر

كتب هيثم سلامة
شارك هاشتاج "اطمن الدورى مش للأهلى" فى قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر، بعد عودة المارد الأحمر إلى المنافسة على قمة الدورى، حيث تقلص الفارق مع الزمالك لنقطة واحدة، وقبل القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية فى 30 مارس الجارى.
تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، بين جمهور الفريقين، حيث قال السيد محمد: " للدرجة دى خايف ومرعوب يا كومبارس فرق بينا نقطة وماتش ركبك بتخبط من دلوقتى"، وقالت رنا: "أه لما الدورى يبقى أهلاوى فى مكانه الطبيعى وأنتوا متمنين كده زى كل موسم"، وسخرت ندى: "هو فى كده.. إحنا جمهور الأهلى العظيم
ماعندناش...
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