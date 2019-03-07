ارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي لفيفا

حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رقم أعمال أكثر من المتوقع للفترة المالية 2015-2018 بلغ 6,4 مليار دولار أمريكي، ما سمح له برفع الاحتياطي إلى 2,74 مليار دولار، حسب ما نقلت فرانس برس عن

مصدر بالمنظمة الدولية.

وكان الفيفا قد أعلن عن رقم أعمال بلغ 5.72 مليار دولار لفترة 2011-2014، وباحتياطي 1.52 مليار دولار.

وجاءت النتائج أعلى من تلك المتوقعة قبل مونديال روسيا الصيف

الماضي. وشكك الخبراء حول قدرة الفيفا على النهوض من أزمته بعد فضيحة فساد كبرى ضربته في عام 2015.

وارتفع الاحتياطي الذي يسمح نظريا للاتحاد الدولي لكرة القدم التأقلم مع إلغاء نسخة من كأس العالم، من المبلغ المعلن عنه في يونيو الماضي بقيمة 1,65 مليار دولار.