توخيل: لا أستطيع تفسير ما حدث امام مانشستر يونايتد إنهم لم يحصلوا على فرص

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن عجزه عن تفسير الهزيمة امام مانشستر يونايتد، والخروج من بطولة دوري أبطال اوروبا من دور الـ 16 للموسم الثالث على التوالي.

وفشل باريس سان جيرمان في الحفاظ

على فوزه في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد بثنائية في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا، ليتلقى الهزيمة على ارضه بنتيجة 3-1، مودعاً البطولة.

وقال توخيل في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "النتيجة غير منطقية ولا أستطيع تفسير ما حدث، مانشستر يونايتد لم يخلق فرص التهديف، ومع ذلك سجل 3 اهداف".

واختتم "بعد أن تعادلنا في بداية المباراة لم سجل هدف ثاني، وبعد ان تقدم مانشستر يونايتد مرة أخرى تعقدت المباراة أمامنا، إنها حقًا ليلة للنسيان".