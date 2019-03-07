سولشاير: نعيش لحظات رائعة.. وأنتظر حسم موقفي مع الفريق في نهاية الموسم

أكد أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على سعادته، بالفوز الذي حققه فريقه على باريس سان جيرمان ، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتمكن مانشستر يونايتد من خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعد الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفريق الباريسي بملعبه،

معوضًا الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال سولشاير في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "إنها أفضل لحظة في مسيرتي التدريبية، وسأواصل تقديم لك ما لدي مع الفريق حتى نهاية المويم، ليقرر النادي بعدها مستقبلي".

وأردف: "تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة الإيمان بقدراتنا،

خاصة وأنه لا يوجد ما نخسره وبالتالي عليكم التعبير عن أنفسكم وبذل قصارى جهدكم واستغلوا الفرص التي ستتاح لكم".

وواصل: "هناك لاعبين لم يختبروا تلك الأجواء من قبل، ولكن كان عليهم بذل المزيد من الجهد بالملعب".

واختتم: "هي لحظات رائعة في مسيرتي ولكن الآن علينا الاستعداد لمواجهة أرسنال ومباريات الكأس، فنحن نسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد، وكذلك أن نكون ضمن المربع الذهبي في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز".