رئيس الزمالك يؤكد عودة شيكابالا إلى الأبيض

أوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض المعار إلى أبولون اليوناني، من العودة إلىالنادي.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية "شيكابالا أحد أبناء الزمالك، وأعتقد أنه تعلم كثيراً خلال الفترة التي
وأردف: "شيكابالا في الزمالك في الموسم المقبل، والفريق الأبيض لا يترك أبنائه، وبمجرد أن يمر الموسم الحالي على خير سيعود اللاعب إلى صفوف الفريق".
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