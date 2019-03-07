اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد، المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم من الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليومالخميس. ويعاون محمد عادل كلًا من: هاني خيري وأحمد لطفي، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكمًا لمباراة الإنتاج الحربي والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.