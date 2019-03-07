مدافع مانشستر يونايتد: سولشاير أعاد رغبتنا في لعب كرة القدم

أبدى أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على باريس سان جيرمان بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب حديقة الامراء، في إياب دوري أبطال اوروبا والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وقال يونج في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "لا أستطيع إيجاد كلمات لوصف ما حدث،كان يجب أن نتحلى بالإيمان والثقة على تحقيق الفوز للتأهل، وطبقنا خطة المدير الفني كما يجب، وقدمنا مباراة ممتازة ونستحق التأهل".
وأردف: "كنت أتغنى باسم سولشاير في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، فقد جاء لنا كمدرب
واختتم: "المباراة كانت صعبة للغاية، ولم نكن متعجلين على التسجيل لكي نضمن التأهل، وهو ما حدث بالفعل، فتم إحتساب ركلة جزاء لم نتوقعها بكل صراحة، ولكن الأمور سارت كما نريد".
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