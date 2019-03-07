رياضة | موعد مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري اليوم الخميس 7 مارس في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري اليوم الخميس 7 مارس في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الخميس، والموافق 7 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي الإنتاج الحربي المركز السابع وفي رصيده 31 نقطة، في المقابل يقع فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.