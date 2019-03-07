رياضة | موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم الخميس 7 مارس في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم الخميس 7 مارس في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الشباب لخوض لقاء هام، ضد فريق الفيصلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال أمام الفيصلي في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين.

وسيتم إذاعة مباراة الشبار والفيصلي مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 2 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

وجاءت التشكيلة المتوقعة للشباب :-

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: جمال بلعمري – محمد سالم – حسن معاذ – فاليريكا جامان.

خط الوسط : لويز أنطونيو – مبارك بوصوفة – عبد الملك الشمري – عبد الله الصليهم.

خط الهجوم : تراولي – خالد كعبي.

بينما جاءت تشكيلة الفيصلي المتوقعة :-

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: حمدان الشمراني – آنتي بوليتش – إيجور روسي – يزيد بكر.

خط الوسط: خاليم هيلاند – فهد الأنصاري – روجيريو – دييجو كالديرون – عبد العزيز البيشيفي.

خط الهجوم: جوزيف أكبالا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الشباب ضد فريق الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.