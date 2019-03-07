رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 7 مارس والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 7 مارس والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 7 مارس 2019 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة الدوري الأوروبي لذلك؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مواجهات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.

- الدوري الأوروبي:

رين × آرسنال: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق محمد الكواليني

آينتراخت فرانكفورت × إنتر ميلان: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت حسن العيدروس

نابولي × ريد بول سالزبورج: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عامر الخواذيري

تشيلسي × دينامو كييف: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق نوفل الباشي

- الدوري السعودي:

الشباب × الفيصلي:

اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس وksa sport

التعاون × الرائد: اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس وksa sport

- الدوري المصري:

الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري:

اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة