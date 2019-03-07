رياضة | قائد PSG: يجب أن نتعافى سريعا ونستمر في طريقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد PSG: يجب أن نتعافى سريعا ونستمر في طريقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرازيلي تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان اعتذاره لجمهور فريقه عقب الخسارة من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأكد سيلفا على أنه يجب على فريقه الذي ودع البطولة أن يتعاف بسرعة ويستمروا في طريقهم.

وقال سيلفا في تصريحات لمحطة مونت كارلو الفرنسية: "أجد صعوبة في التحدث، ما حدث عار لأننا لعبنا مباراة رائعة في إنجلترا وفزنا بهدفين دون رد ولكننا لم ننفذ التعليمات كما اتفقنا لذا من العار أن نخرج بهذه الطريقة".

وأضاف : "حتى الآن، كانت مسيرتنا رائعة في دوري الأبطال ولكن توقفنا مجددًا عند الدور الثاني، أعتذر لجماهير الفريق".

وتابع: "لقد كانت مواجهة عالية المستوى، تبادل الفريقان الفوز، هذه كرة القدم، أشعر بالخزي والعار لأننا عملنا بكل جدية ولكن لم نقدم أفضل ما لدينا الليلة، أعتذر للجماهير، نشعر بحزن شديد للغاية".

وعلق سيلفا على ركلة الجزاء التي سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل قائلاً : "لقد اتفق 3 حكام على احتساب الركلة، ربما إذا كانت المخالفة في الاتجاه الآخر، لم يكن يحتسب الحكم قرارًا لصالحنا، للأسف لم يعد لدينا الوقت للتعويض".

واختتم سيلفا تصريحاته قائلاً : "في كل مرة نسقط، يجب أن نتعافى بسرعة، يجب أن نستمر في طريقنا، يتبقى أمامنا مشوار في الدوري الفرنسي، حتى إذا كنا أبطالا للمسابقة بالفعل".