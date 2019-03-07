رياضة | مانولاس يهاجم التحكيم عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانولاس يهاجم التحكيم عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن كوستاس مانولاس نجم روما هجومًا حادًا على التركي كونيت شاكير حكم مباراة فريقه مع بورتو والتي ودع روما دوري أبطال أوروبا من خلالها وتأهل بورتو لدور الثمانية من البطولة.

وقال مانولاس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لقد قدمنا كل شيء، لعبنا بشكل جيد وفي النهاية كان من الممكن أن نسجل في مناسبتين أو 3. لقد حصلوا على ركلة جزاء ونحن لم نُمنح واحدة لصالحنا، الحكم لم يذهب لمراجعة الحالة على شاشة تقنية الفيديو".

وأضاف: "بالنسبة لي، هذا أمر مخجل، لا يمكنك أن تُقصي فريق بمثل هذه الطريقة، لقد قال بأن حكام الفيديو أخبروه بأنه لا يوجد شيء لكن كان هناك تلامس واضح يمكنك رؤيته، أنا لا أستطيع فهم ذلك".

واختتم مانولاس تصريحاته قائلاً : "في الموسم الماضي، تم التغاضي عن ركلتي جزاء لنا أمام ليفربول واعتذروا لنا. لكن الاَن هناك خاصية تقنية الفيديو ويجب أن تذهب وترى الحالة، لا يوجد أعذار".